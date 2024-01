POL-GF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wesendorf (ots) - Dank des couragierten Verhaltens einer 71-Jährigen konnte eine Verkehrsunfallflucht am gestrigen Montag in Wahrenholz aufgeklärt werden. Die Frau beobachtete, wie gegen 14:10 Uhr ein roter Volkswagen Golf beim Rangieren auf dem Parkplatz der Volksbank gegen einen geparkten Nissan X-Trail stieß. Während der Fahrer des Golfs kurz die Schäden an beiden Fahrzeugen begutachtete und anschließend die ...

