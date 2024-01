Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gefährliches Überholmanöver

Gifhorn (ots)

Einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich nach einem Überholmanöver ein 23-Jähriger stellen, hierzu sucht die Polizei einen weiteren Geschädigten. Am vergangenen Sonntag, gegen 16:10 Uhr, überholte der 23-Jährige mit seinem Mercedes-Benz CLA auf der Straße "Alter Postweg", in Höhe der Hausnummer 24, einen Fahrradfahrer. Dadurch musste ein entgegenkommendes Fahrzeug stark bremsen und auf den Fußweg ausweichen, um so einen Zusammenstoß mit dem CLA zu verhindern. Es handelte sich dabei um ein Zivilfahrzeug der Polizei Gifhorn, die Beamten wendeten und konnten den CLA nach Verfolgung in der Gardelegener Straße stoppen.

Zu dem eingeleiteten Strafverfahren sucht die Polizei den Fahrradfahrer als Geschädigten. Dieser fuhr auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Osten. Die Beamten konnten beobachten, dass der Radfahrer beim Überholvorgang durch den Mercedes-Benz kurzzeitig ins Schlingern kam, jedoch nicht stürzte. Zeugen und der Radfahrer melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell