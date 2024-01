Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugin deckt Unfallflucht auf

Wesendorf (ots)

Dank des couragierten Verhaltens einer 71-Jährigen konnte eine Verkehrsunfallflucht am gestrigen Montag in Wahrenholz aufgeklärt werden. Die Frau beobachtete, wie gegen 14:10 Uhr ein roter Volkswagen Golf beim Rangieren auf dem Parkplatz der Volksbank gegen einen geparkten Nissan X-Trail stieß. Während der Fahrer des Golfs kurz die Schäden an beiden Fahrzeugen begutachtete und anschließend die Örtlichkeit verließ, wartete die 71-Jährige, bis die Fahrerin des Nissans zurückkehrte. Diese, eine 42-Jährige, zeigte den Unfall schließlich bei der Polizei Wesendorf an. Die Beamten suchten anschließend die Halteranschrift des Volkswagen auf, dort trafen sie die 70-jährige Halterin, sowie deren 52-jährigen Sohn an. Nach Vorhalt gab dieser lediglich zu, dass er seine Mutter zur Volksbank gefahren hatte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,15 Promille. Zudem wurde dem 52-Jährigen bereits in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

