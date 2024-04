Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bandendiebstahl im Supermarkt

Warstein (ots)

In einer Supermarktfiliale in der Fritz-Josephs-Straße in Warstein kam es am gestrigen Tag um 19:30 Uhr zu einem Bandendiebstahl.

Drei bislang unbekannte Männer haben mindestens 20 Akkus im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Zuvor hat einer von ihnen einen Mitarbeiter mit Fragen abgelenkt.

Außerdem wurde eine Tür zu privaten Räumlichkeiten der Mitarbeiter aufgehebelt. Hier wurde vermutlich nichts entwendet.

Ein aufmerksamer Zeuge der regelmäßig dort einkaufen geht, sind die drei Diebe auf dem Parkplatz direkt aufgefallen. Er konnte sich noch eine Beschreibung und vor allem das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges merken. Weitere Ermittlungen werden nun zeigen, inwieweit diese Spur zum Ergreifen der Täter führen wird.

Die drei Täter konnten wie folgt beschrieben werden: -Ca. 30 bis 40 Jahre alt -Schwarze Jacken -Einer mit weißen Kappe -Einer mit kurzen schwarzen Haaren -Arabische Sprache -südländischer Phänotyp

Sie seien mit einem weißen Golf mit Wiesbadener Kennzeichen unterwegs gewesen.

Wer gestern oder auch die Tage zuvor etwas Verdächtiges beobachtet hat was mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, der meldet sich bitte bei der Polizei in Warstein unter 02902 91000 oder bei der nächsten Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell