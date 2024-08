Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Polizei stellt Messer sicher

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße;

Tatzeit: 18.08.2024, 04.50 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag rückten Einsatzkräfte der Polizei zu einem Einsatz "Hilflose Person" auf der Heidener Straße aus. Sie entdeckten dort auf dem Geh- und Radweg einen am Boden liegenden, schlafenden Mann. Sie weckten und kontrollierten den deutlich alkoholisierten 19-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass er ein einhändig bedienbares Springmesser, ein nach dem Waffengesetz verbotener Gegenstand, mitführte. Die eingesetzten Beamten stellten das Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der junge Mann trat seinen Heimweg nun unbewaffnet an.

