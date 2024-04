Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein-Klein-Netterden - Einbruch in Werkstatt und Wohnhaus

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Freitag (26. April 2024), 14:00 Uhr bis Montag (29. April 2024), 11:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Werkstatthalle in Emmerich-Klein-Netterden ein. In der an der Straße Bollwerk gelegenen Tatörtlichkeit wurde verschiedene Türen aufgebrochen, wodurch die Täter auch in ein angrenzendes Wohnhaus gelangten. Der oder die Täter enwendeten nach ersten Erkenntnissen Kupferrohre und sowie eine Schalteinrichtung eines Stromkastens. Die Kriminalpolizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Tatzeitraum oder im Vorfeld verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise unter Telefon 02822 7830. (sp)

