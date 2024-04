Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Pont - Radfahrer an Querungshilfe lebensgefährlich verletzt

Autofahrer konnte Kollision nicht vermeiden

Geldern (ots)

Am Montag (29. April 2024) gegen 13:07 Uhr wurde ein Radfahrer auf der Venloer Straße Höhe Burgstraße schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 42-jährige Mann aus der Region Hannover an einer Querungshilfe (Mittelinsel) die Fahrbahn der Venloer Straße (Bundesstraße 58) überqueren. Aus derzeit noch nicht bekannten Gründen kam es dann auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit einem blauen PKW Toyota, welcher die B 58 von Kapellen kommend in Richtung Straelen befuhr. Dessen 60-jähriger Fahrer aus Geldern konnte die Kollision nicht vermeiden. Der Radfahrer wurde nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber einer Spezialklinik in Duisburg zugeführt. Das angeforderte Unfallaufnahmeteam (VU-Team) der Polizei Kleve führte die Unfallaufnahme vor Ort durch. Die Venloer Straße musste dafür zeitweise voll gesperrt werden. Das Fahrrad und der Pkw wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern durchgeführt. (sp)

