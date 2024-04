Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Defektes Auto gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

In Kranenburg wurde in der Zeit von Samstag (20. April 2024), 15:00 Uhr bis Sonntag (21. April 2024), 17:00 Uhr ein nicht fahrtüchtiger Honda Jazz gestohlen. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, stahlen unbekannte Täter den silbernen Wagen mit niederländischem Kennzeichen von einem Firmengelände an der Klever Straße in Kranenburg. Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls einen platten Reifen sowie einen Getriebeschaden. Die Kriminalpolizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem entwendeten Pkw machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell