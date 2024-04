Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich-Elten - Unfallflucht

Geparkter Ford Transit am linken Außenspiegel beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (26. April 2024) zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines geparkten Ford Transit. Der Ford stand am rechten Fahrbahnrand der Schmidtstraße in Richtung Eltener Markt geparkt, als es zum Unfall kam. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

