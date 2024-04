Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Geparkter Audi Q5 beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag (26. April 2024) zwischen 12:10 Uhr und 12:35 Uhr auf dem Parkplatz eines großen Discounters am Grüttweg einen geparkten Audi Q5. Der Unbekannte touchierte die vordere Stoßstange und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

