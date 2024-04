POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen Polizei hat Temposünder im Blick

Geldern- Veert (ots) - In der Zeit von Donnerstag (25. April 2024), 15:15 Uhr, bis Freitag, 06:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in zwei Häuser am Dondertweg ein. Die Täter hebelten ein Seitenfenster des ländlich gelegenen Hauses auf und durchsuchten sämtliche Räume im Haus. Des Weiteren schlugen die Einbrecher ...

mehr