Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum-Sevelen - Verkehrsunfall

61-jähriger Motorradfahrer über PKW geschleudert

Issum-Sevelen (ots)

Ein 61 Jahre alter Mann aus Krefeld fuhr am Montag (29. April 2024) gegen 11:25 Uhr mit seiner BMW R 1200 RT die Hoerstgener Straße in Richtung Hoerstgen, als es im Kreuzungsbereich zum Letmannsdyck zum Zusammenstoß mit dem Opel Crossland X einer 64-jährigen Issumerin kam. Die 64-Jährige fuhr vom Letmannsdyck an ohne auf den bevorrechtigten Krefelder zu achten. Durch den Aufprall schleuderte der Motorradfahrer über den PKW und erlitt schwere Verletzungen. Die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (as)

