Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

Gestürzter Radfahrer muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Bedburg-Hau (ots)

Am Montag (29. April 2024) gegen 16:35 Uhr fuhr ein 70 Jahre alter Mann aus Kleve den Geh- und Radweg an der Hauer Straße in Richtung Uedemer Straße entlang, als ihm eine Gruppe Kinder / Jugendlicher entgegenkam. Ein 11-jähriger Junge zog sich gerade seine Jacke an und touchierte dabei mit dem Arm den Lenker des Rades, der 70-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. (as)

