Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Ahaus-Ottenstein (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Solmsstraße;

Unfallzeit: 17.08.2024, 22.05 Uhr;

Am späten Samstagabend erlitt ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Stadtlohn bei einem Wildunfall leichte Verletzungen. Er hatte mit seinem Leichtkraftrad die Solmsstraße in Richtung Ottensteiner Damm befahren. Beim Abbiegen auf einen Wirtschaftsweg wich er einem Reh aus, das plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Dabei stürzte und verletzte er sich. Zu einem Zusammenstoß mit dem Tier kam es nicht. Der Schaden am Motorrad wird auf 2.000 Euro geschätzt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell