Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Taschendiebstähle Präventionstipps

Steinfurt (ots)

Im Kreis Steinfurt hat es am Osterwochenende (28.03. - 01.04.24) wieder vermehrt Taschendiebstähle gegeben. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich davor und bittet alle Bürgerinnen und Bürger: Seien Sie aufmerksam und tragen Sie Ihre Wertsachen, wie Bargeld und Bankkarten immer bei sich. Taschendiebe greifen meist dann zu, wenn die Geldbörse nicht sicher verstaut wurde. Die Täter lenken ihre Opfer ab, in dem sie diese zum Beispiel in ein kurzes Gespräch verwickeln. Egal ob im Geschäft, auf dem Supermarktparkplatz oder in der Fußgängerzone. Und diese kleinen Ablenkungsmanöver reichen oft aus und das Portemonnaie ist weg. Oft fällt den Geschädigten dies erst an der Kasse im Supermarkt oder zuhause beim Auspacken des Einkaufs auf. Denken Sie daran: Taschendiebe sind überall unterwegs. So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl: - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. Führen Sie nur die Papiere mit sich, die Sie auch wirklich brauchen. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite. - Fordern Sie Abstandhalten ein, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen sollten. - Legen Sie Geldbörsen nie offen in den Einkaufswagen. Wenn Sie von einem Taschendiebstal betroffen sind, tun Sie bitte folgendes: - Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist dies für alle Girokarten und die meisten Kreditkarten möglich. - Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen. - Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Die polizeiliche Kriminalprävention von Bund und Ländern hat einen Flyer zusammengestellt, das Vorgehen der Taschendiebe erklärt und wichtige Tipps zum Diebstahlschutz sowie für den Ernstfall gibt. Den kostenlosen Download gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/023-FB-Schlauer-gegen-Klauer.pdf

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell