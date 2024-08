POL-BOR: Gronau - Einbruch in Büroraum

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Eschstraße; Tatzeit: 14.08.2024, 22.00 Uhr; Unter Vorhalt eines Messers hat am Mittwochabend ein Mann in einem Stadtlohner Verbrauchermarkt Bargeld geraubt. Der maskierte Täter betrat gegen 22.00 Uhr das Gebäude an der Eschstraße und forderte eine Mitarbeiterin auf, die Kasse herauszugeben. Mit der Tatbeute flüchtete der Unbekannte vermutlich fußläufig in Richtung Kreisverkehr ...

mehr