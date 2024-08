Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallbeteiligter gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Kreisverkehr Nordvelener Straße / Ramsdorfer Straße;

Unfallzeit: 14.08.2024, 19.30 Uhr;

Einem unbekannten Fahrzeugführer ausweichen musste am Mittwochabend ein 20-jähriger Mann. Der Borkener befuhr gegen 19.30 Uhr die Nordvelener Straße (K6) aus Richtung B70 kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr Ramsdorfer Straße / Nordvelener Straße. Beim Einfahren in den Kreisel kam ihm auf seinem eigenen Fahrstreifen ein silberner Kleinwagen entgegen, der zuvor von der Ramsdorfer Straße aus Ramsdorf kommend eingefahren war. Laut des Zeugen hatte der Unbekannte die Einfahrt also als Ausfahrt genutzt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der 20-Jährige nach rechts ausweichen und touchierte einen Leitpfosten und eine Straßenlaterne. Der Fahrer des grauen Pkw entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Er und sein Beifahrer werden als blondhaarig beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

