Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Alter Kirchplatz;

Tatzeit: 14.08.2024, 05.30 Uhr;

Am frühen Mittwochmorgen ist es in Heiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach einem Wortgefecht hatten drei Unbekannte einen 17-Jährigen mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Der Leichtverletzte wurde mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die drei männlichen Personen werden wie folgt beschrieben: allesamt 17 bis 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere evtl. Gäste des dortigen Schützenfestes, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

