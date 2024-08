Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kleinkraftradfahrer verletzt sich schwer

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Lünten, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 14.08.2024; 05.55 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Mann aus Ahaus-Ottenstein in Vreden. Der 30-Jährige hatte die B70 aus Richtung Vreden kommend in Fahrtrichtung Ahaus-Alstätte befahren. Höhe der Bauerschaft Wesker kurz vor Vreden-Lünten beabsichtigte er mit seinem Kleinkraftrad nach links abzubiegen. An der Einmündung kam es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 36-jährigen Vredeners. Dieser hatte die B70 hinter dem Abbiegenden in gleicher Richtung befahren. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die B70 blieb für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell