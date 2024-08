POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen Baucontainer auf

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Franzstraße; Tatzeit: zwischen 07.08.2024, 18.30 Uhr, und 08.08.2024, 08.00 Uhr; Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag einen Pick-up-Truck der Marke Toyota Hilux von einem Verkaufsgelände für Gebrauchtwagen an der Franz-straße in Bocholt. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

