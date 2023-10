Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen E-Scooter und Pkw in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, dem 07.10.2023, wollte eine 62-jährige Pkw-Fahrerin einen Hinterhof-Parkplatz in der Hauptstraße verlassen. Beim Überfahren des dortigen Gehweges übersah sie jedoch einen 14-Jährigen, der - verbotswidrig - mit seinem E-Scooter die Hauptstraße entgegen der Einbahnstraße auf dem Gehweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Am Pkw und am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

