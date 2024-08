Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Kleiderkammer

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Südstraße;

Tatzeit: zwischen 13.08.2024, 09.00 Uhr, und 14.08.2024, 14.30 Uhr;

Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen in eine Kleiderkammer (St. Gudula) in Rhede ein. Die Täter öffneten eine Tür des Gebäudes an der Südstraße gewaltsam und verschafften sich so Zugang. Sie durchwühlten die Räume, entwendeten aber augenscheinlich nichts. Zu der Tat kam es zwischen Dienstagmorgen und Mittwoch. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell