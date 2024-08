Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zeugen nach schwerem Raub gesucht

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße;

Tatzeit: 14.08.2024, 22.00 Uhr;

Unter Vorhalt eines Messers hat am Mittwochabend ein Mann in einem Stadtlohner Verbrauchermarkt Bargeld geraubt. Der maskierte Täter betrat gegen 22.00 Uhr das Gebäude an der Eschstraße und forderte eine Mitarbeiterin auf, die Kasse herauszugeben. Mit der Tatbeute flüchtete der Unbekannte vermutlich fußläufig in Richtung Kreisverkehr "Lichtgitter". Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, blondes und kurz geschorenes Haar, bekleidet mit einem dunklen Hoodie, ledernen Handschuhen und einer braunen Dreiviertelhose sowie Sicherheitsschuhe mit einer Stahlkappe. Nach Angaben der Zeugin hat der Täter mit einem russischen Akzent gesprochen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell