FW-EN: Einsätze der Feuerwehr am Mittwoch

Ennepetal (ots) - Das Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde am 04.06.2024 um 09:30 Uhr in die Milsper Straße alarmiert. Dort musste der vor Ort tätige Rettungsdienst beim Transport unterstützt werden. Nach Transport des Patienten zum Rettungsmittel konnte der Einsatz um 09:55 Uhr beendet werden. Um 12:59 Uhr wurde die Feuerwehr in die Wilhelmstraße gerufen. Dort hatte aufgrund von Revisionsarbeiten die automatische ...

mehr