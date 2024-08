Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken

Gelsenkirchen - Polizisten nehmen 31-jährigen Vater nach Verdacht der Kindesentziehung in Gelsenkirchen fest - Einjähriges Kleinkind wohlauf

Kreis Borken / Gelsenkichen (ots)

Polizisten haben am Freitagabend (16.8., 20:42 Uhr) einen 31-jährigen Mann nach Verdacht der Kindesentziehung seines einjährigen Sohnes an der Eduardstraße in Gelsenkirchen festgenommen. Das Kind ist wohlauf. Der Mann hatte das gemeinsame Kind nicht wie vereinbart zu der getrenntlebenden Mutter zurückgebracht. Von Velen fuhr der Tatverdächtige mit einem Mercedes über die Autobahn 31 und anschließend die Autobahn 2 nach Gelsenkirchen. Zivile Beamte stoppten den Mann in Gelsenkirchen und übergaben das Kind wohlbehalten an die 26-jährige Mutter. Der 31-jährige Deutsche wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

