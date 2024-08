Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gülle in Graben gelaufen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Möllenstegge;

Tatzeit: 16.08.2024, zwischen 15.00 Uhr und 16.10 Uhr;

Gülle ist durch ein unterirdisches Abwassersystem von einem landwirtschaftlichen Hof an der Möllenstegge in einen Graben geraten. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten befanden sich der Verursacher zusammen mit der Feuerwehr an dem betreffenden Graben und versuchten, die Jauche abzupumpen. Der Wasserfluss war bereits gestoppt worden. Die "Untere Wasserbehörde" wurde informiert. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell