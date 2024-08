Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße, Falkenstraße;

Unfallzeit: 17.08.2024, 00.25 Uhr;

In der Nacht zum Samstag stürzte ein 65-jähriger Radfahrer aus Bocholt und verletzte sich dabei leicht. Er war nach einer Radtour mit seinem Pedelec auf der Dinxperloer Straße stadteinwärts unterwegs. Nach Zeugenaussagen habe er den regennassen Radweg in Schlangenlinien befahren und sei ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache bei dem Zweiradfahrer fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille Alkohol in der Atemluft an. Ein Arzt entnahm dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Seine Verletzungen wurden ambulant behandelt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (mh)

