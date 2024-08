Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Bargeld und Handy entwendet

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Nienborger Straße;

Tatzeit: zwischen 15.08.2024, 18.00 Uhr, und 16.08.2024, 08.15 Uhr;

In der Nacht zum Freitag entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem Büro in Gronau-Epe Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Unbekannten kletterten über eine Grundstückmauer und verschafften sich auf der rückwärtigen Seite durch ein Badezimmer gewaltsam Zutritt in das Gebäude an der Nienborger Straße. Sie durchsuchten die Büroräume und entkamen mit ihrer Beute.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

