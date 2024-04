Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Wasserschutzpolizei Sassnitz stellt Mängel im Öltagebuch eines Frachters fest - über 7.000 Euro Sicherheitsleistung festgelegt

Waldeck/Sassnitz (ots)

Am Samstag (13.04.2024) kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz im Hafen Mukran ein unter der Flagge von Panama fahrendes Frachtschiff. Der Fokus der Kontrolle lag auf der Einhaltung der internationalen MARPOL-Vorschriften (Maritime Pollution). Hierbei handelt es sich um ein internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresumweltverschmutzung durch Schiffe. Eine Aufgabenstellung, für die die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen einer Bund-Länder-Vereinbarung Verantwortung trägt. Bei dem am 13.04.2024 kontrollierten Bulk Carrier wurden erhebliche Mängel festgestellt, die sich auf Eintragungen in das Öltagebuch bezogen. Es fehlten insbesondere Nachweise zum Verbleib von 10 qm Sludge. Als "Sludge" werden Ölrückstände bezeichnet, die im Schiffsbetrieb anfallen. Da das Einleiten solcher Ölrückstände in das Meer nach internationalem Recht grundsätzlich verboten ist, muss der Verbleib von Sludge in einem Öltagebuch des Schiffes genau dokumentiert werden. Diese Dokumentationen im Öltagebuch des kontrollierten Frachters waren unvollständig. Die Beamten der WSPI Sassnitz leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Durch das BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) wurde das zu erwartende Bußgeld mit ca. 7.400 EUR beziffert. Eine entsprechende Sicherheitsleistung wurde durch die Sassnitzer Wasserschutzpolizisten von dem verantwortlichen Kapitän und dem verantwortlichen Maschinisten (Chief Engineer) eingezogen. Schon in der vergangenen Woche stellten die WSP-Beamten aus Sassnitz bei einem weiteren Frachtschiff (Flagge: Bahamas) ebenfalls Mängel bei der Führung des Öltagebuches sowie fehlende Bescheinigungen zum Verbleib von Bilgenwasser fest. Hier wurde die zu erwartende Sicherheitsleistung auf ca. 1.000 Euro festgelegt.

