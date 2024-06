Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Verkehrsunfall entstanden +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 11. Juni 2024, durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Geschädigte parkte ihren roten VW gegen 10:15 Uhr am Fahrbahnrand der Welsestraße und hielt sich in der Nähe des Fahrzeugs auf. Kurze Zeit später hörte sie ein lautes Knirschen aus Richtung der Straße und begab sich zurück zum VW. Hier sah sie Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite, die später auf 7.000 Euro geschätzt wurden. Ein verursachendes Fahrzeug, möglicherweise in blauer Farbe, war nicht mehr zu sehen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

