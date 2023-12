POL-BOR: Bocholt-Aktuelle Suche nach Vermisster- Erledigt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Paul-Henri-Spaak-Weg; Tatzeit: 18.12.2023, zwischen 00.00 Uhr und 07.45 Uhr; In der Nacht zum Montag drangen Einbrecher zunächst in eine Garage und von dort in ein Wohnhaus am Paul-Henri-Spaak-Weg ein. Entwendet wurden eine Geldbörse und ein Cube Herrenpedelec. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

