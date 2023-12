Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Auf abbiegenden Lkw geprallt

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, L600;

Unfallzeit: 18.12.2023, 07.40 Uhr;

Bei einem Auffahrunfall hat sich eine Autofahrerin am Montag in Bahnhof Reken leichte Verletzungen zugezogen. Die 21 -Jährige hatte gegen 07.40 Uhr die L600 in Richtung Lembeck befahren. Die Rekenerin bemerkte zu spät, dass vor ihr ein 32-Jähriger mit seinem Lkw nach rechts in die Frankenstraße in Richtung Heiden abbiegen wollte. Als der Gelsenkirchener verlangsamte, kollidierte sie mit dem Auflieger vor ihr. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Die Zufahrt zur L600 in Richtung Heiden blieb für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell