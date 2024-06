POL-PDWIL: Motorcross - Fahrer verunfallt im Wald

Oberstadtfeld (ots) - Im Bereich der Ortslage von Oberstadtfeld wurden in der vergangenen Nacht an einem PKW beide Kennzeichen entwendet. Gegen 01:45 Uhr konnte ein unmittelbarer Anwohner Geräusche wahrnehmen und stellte beim Blick aus dem Fenster eine dunkel gekleidete Person fest, die fußläufig über die Hauptstraße in Richtung der B 257 lief. Zeugen, die in diesem Zeitraum ebenfalls eine Person in diesem Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

