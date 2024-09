Polizei Hagen

POL-HA: Raub in der Innenstadt - Zwei Zwölfjährige greifen 13-Jährigen an

Hagen-Mitte (ots)

Zwei zwölfjährige Kinder griffen am Montagnachmittag (09.09.2024) in der Innenstadt einen 13-jährigen Jungen an und raubten ihm Bargeld. Der 13-Jährige war gegen 13.15 Uhr, gemeinsam mit zwei Mitschülern, in der Goldbergstraße unterwegs. In seiner Hand hielt er einen 5EUR-Schein. Die beiden Zwölfjährigen sprachen den Jungen an und forderten ihn mit den Worten "Gib dein Geld her!" zur Herausgabe der Banknote auf. Kurz darauf griff einer der Angreifer den 13-Jährigen am Kragen, fasste ihm an den Hals und drückte ihn gegen eine Schaufensterscheibe. Der andere Zwölfjährige entriss dem Schüler daraufhin das Geld. Anschließend gingen sie in Richtung des Bergischen Rings weg. Wegen einer detaillierten Personenbeschreibung gelang es Polizeibeamten, die beiden Zwölfjährigen bei einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Kampstraße anzutreffen. Sie brachten die Kinder zu einer Polizeiwache und übergaben sie dort ihren Erziehungsberechtigten. (sen)

