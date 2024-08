POL-RBK: Leichlingen - Täter entwenden Pkw mit Originalschlüssel

Wermelskirchen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in ein Schulgebäude an der Jörgensgasse eingebrochen. Der Einbruch wurde am frühen Freitagmorgen (23.08.) gegen 04:20 Uhr durch einen Zeugen festgestellt, welcher die Polizei informierte. Die Täter drangen über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude ein, brachen eine Zwischentür auf und durchsuchten Schränke ...

