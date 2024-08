Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Motorradfahrerin stößt gegen Müllfahrzeug

Wermelskirchen (ots)

Am Donnerstag (22.08.) wurden die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst nach dem Sturz einer Motorradfahrerin zur Landesstraße 409 zwischen Hülsen und Dhünn gerufen.

Die 39-jährige Frau aus Wülfrath hatte gegen 11:30 Uhr die Landesstraße mit ihrem Motorrad der Marke Triumph in Richtung Wermelskirchen befahren. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links, stürzte und stieß mit einem entgegenkommenden Müllfahrzeug eines 54-Jährigen aus Haan zusammen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und schließlich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Um den Abtransport des Motorrades der verunfallten Frau kümmerten sich deren Begleiter. Während der Unfallaufnahme der Polizei war die L409 zeitweise vollständig gesperrt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell