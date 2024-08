Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Neuer Leiter der Polizeiwache Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits Anfang August 2024 hat Carsten Fischer (Erster Polizeihauptkommissar) die Leitung der Polizeiwache in Bergisch Gladbach übernommen. Er folgt damit auf Norbert Wette, der Ende Mai 2024 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Der 53-jährige gebürtige Bergisch Gladbacher wechselte vom Polizeipräsidium Köln in das Bergische Land. Bevor er die Leitung der Polizeiwache übernommen hat, war er rund 30 Jahre in Köln in verschiedenen Funktionen tätig. Über verschiedene Stationen in Wachdienst, Einsatztrupp, Pressestelle und Bezirks- und Schwerpunktdienst - darunter auch in Führungsverantwortung - kam er 2018 in den Leitungsstab des Präsidiums, wo er als Sachbearbeiter auch zum Extremismusbeauftragten der Behörde ernannt wurde und zuletzt als Sachgebietsleiter seinen Dienst versah.

Mittlerweile wohnt der verheiratete Familienvater seit wenigen Jahren in Engelskirchen-Ründeroth im Oberbergischen Kreis. Weite Teile seiner Kindheit und seiner Jugend verbrachte Carsten Fischer aber hier in Bergisch Gladbach und im Umland. Er wuchs in Paffrath auf und absolvierte sein Abitur am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium.

Insofern freut er sich über die neue Herausforderung und ist sehr froh, seine "Traumfunktion" genau hier ausüben zu dürfen, "wo er einen Bezug zu den Menschen und dem Umfeld hat", so Carsten Fischer.

Als Wachleiter in Bergisch Gladbach ist er nun zuständig für 12 Bezirksdienstbeamtinnen und -beamte sowie für rund 60 Beamtinnen und Beamte des Wachdienstes. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell