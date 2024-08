POL-RBK: Leichlingen - Verletzter Pedelecfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Wermelskirchen (ots) - Gestern Abend (19.08.) um 20:10 Uhr ist es in einer Rechtskurve auf der Hilgener Straße (K 18) zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einer Pkw-Fahrerin gekommen. Ein 20-jähriger Kölner war mit seinem Motorrad der Marke Honda unterwegs in Richtung Burscheid. In einer 180 Grad-Kurve hat er die Kontrolle über ...

mehr