Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leverkusen/Burscheid - Zeugen nach Steinewurf auf Pkw gesucht

Leverkusen/Burscheid (ots)

Bereits am Donnerstag (25.07.) erstattete eine Pkw-Fahrerin Anzeige bei der Polizei, nachdem offenbar ein Stein auf die Windschutzscheibe ihres fahrenden Fahrzeugs geworfen wurde. Da bisherige Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Täter geführt haben, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Die 23-jährige Pkw-Fahrerin hatte gegen 18:40 Uhr die Bundesautobahn 1 zwischen Leverkusen und Burscheid in Richtung Dortmund befahren. Währenddessen wurde plötzlich von einer Brücke aus, welche über die BAB führt, ein Stein oder ein ähnlicher Gegenstand auf ihre Windschutzscheibe geworfen. Bei der Brücke, auf der sich die bislang unbekannten Täter aufhielten, handelt es sich vermutlich um die Altenberger Straße in Leverkusen. Glücklicherweise durchschlug der Stein die Scheibe nicht, so dass die Fahrerin keine Verletzungen erlitt. An ihrem BMW entstand ein leichter Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat in Burscheid ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell