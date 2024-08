POL-RBK: Wermelskirchen - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Burscheid (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (13.08.) circa 16:00 Uhr bis Mittwoch (14.08.) circa 07:20 Uhr in ein Schulgebäude an der Straße Auf dem Schulberg eingebrochen. Über ein Fenster drangen sie gewaltsam in den Bürotrakt des Gebäudes ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein unterer dreistelliger Bargeldbetrag und ein Laptop ...

