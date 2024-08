Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Schulgebäude

Burscheid (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (13.08.) circa 16:00 Uhr bis Mittwoch (14.08.) circa 07:20 Uhr in ein Schulgebäude an der Straße Auf dem Schulberg eingebrochen.

Über ein Fenster drangen sie gewaltsam in den Bürotrakt des Gebäudes ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein unterer dreistelliger Bargeldbetrag und ein Laptop gestohlen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell