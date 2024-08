POL-PDLD: Wörth - Randalierer mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Germersheim (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am 31.07.2024, gegen 14:50 Uhr in der Hauptstraße in Germersheim ein hochwertiges Pedelec. Das Rad war dort mittels eines Schlosses gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

