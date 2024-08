Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Pkw auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtig

Wermelskirchen (ots)

Bereits am Samstag (10.08.) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Viktoriastraße. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können.

Gegen 15:30 Uhr wurde ein silberner Opel Corsa vorwärts in eine dortige Parklücke eingeparkt. Rund dreieinhalb Stunden später kehrte die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurück und bemerkte frische Unfallspuren an der linken Fahrzeugseite. Informationen zu dem Unfallverursacher erhielt die Geschädigte jedoch nicht. Der Gesamtschaden an ihrem Fahrzeug wird aktuell auf circa 4000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell