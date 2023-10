Sundern (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Sundern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude auf der Esperantostraße. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern ...

mehr