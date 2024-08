Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Kastenwagen nach Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten flüchtig

Overath (ots)

Am Dienstag (20.08.) kam es auf der Bundesstraße 484 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Einer der Unfallbeteiligten flüchtete von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte gegen 14:45 Uhr der 55-jährige Fahrer eines Omnibusses an der Bushaltestelle Gut Eichtal in Richtung Overath gehalten und einen Fahrgast aussteigen lassen. Dabei ragte der Bus teilweise noch auf die Fahrbahn. Dies veranlasste offenbar den Fahrer eines weißen Kastenwagens, der in gleiche Richtung fuhr, an dem Bus vorbeizufahren. Hierfür benutzte er den Gegenfahrstreifen, auf welchem ihm ein 55-jähriger Lohmarer mit einem Kastenwagen der Marke VW entgegenkam. Der Lohmarer bremste, ein Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge konnte aber nicht mehr verhindert werden. Ein hinter dem VW fahrender 59-jähriger Kölner musste seinen Pkw BMW aufgrund der Geschehnisse vor sich stark abbremsen. Dies bemerkte jedoch ein wiederum dahinterfahrender 20-jähriger Bonner zu spät und fuhr mit seinem Pkw der Marke Hyundai auf den BMW auf.

Der Fahrer des weißen Kastenwagens setzte seine Fahrt in Richtung Overath fort und konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr von der Polizei angetroffen werden. Der Fahrer soll laut Zeugenaussagen männlich und circa 50 Jahre alt gewesen sein. Er habe schulterlange, leicht gelockte Haare gehabt. An seinem Fahrzeug konnte das Fragmentkennzeichen SU-MK abgelesen werden.

Der Hyundai-Fahrer und die 59-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst nach einer Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Schäden an dem VW, dem BMW und dem Hyundai werden insgesamt auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der BMW und der Hyundai mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war die B484 im Bereich der Unfallstelle zeitweite vollständig gesperrt. (th)

