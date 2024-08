POL-RBK: Burscheid - Motorradfahrer fällt durch rücksichtslose Fahrweise auf

Leichlingen (ots) - Am 06.08. haben wir um Mithilfe bei der Suche nach der 13-jährigen Franziska S. gebeten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5838489). Die Vermisste ist gestern (20.08.) freiwillig in ihre Wohngruppe zurückgekehrt. Medienvertreter, die ein Bild der Vermissten veröffentlicht haben, werden um Löschung gebeten. (ct) Rückfragen bitte an: ...

