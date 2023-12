Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen zu Kupferdiebstahl von Großbaustelle gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag (09.12.2023) gegen 12:55 Uhr von einer Großbaustelle im Herrenwiesenweg in Schwieberdingen aus einem Container rund 500 Kilogramm Kupfer im Wert von rund 3.500 Euro. Mit einem weißen Transporter fuhren mutmaßlich zwei Täter auf das Baustellengelände und entwendeten aus einem Metallschrottcontainer das Diebesgut. Anschließend flüchteten sie über das Zugangstor zur Großbaustelle unerkannt. Zeugen, die Angaben zum Transporter und den unbekannten Tätern mach können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Schwieberdingen unter Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

