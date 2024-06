Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstähle aus Pkw und Getränkewagen

Meppen (ots)

Zwischen Sonntag und Montag sind bislang unbekannte Täter am Birkenweg in Meppen in einen Nissan eingebrochen und haben daraus eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zu einem weiteren Diebstahl kam es zwischen Freitag und Montag in Meppen an der Straße Exter Düne. Auch hier brachen unbekannte Täter in einen Opel ein. Sie entwendeten eine Bankkarte aus dem Pkw. Darüber hinaus sind unbekannte Täter zwischen Sonntag und Dienstag in der Straße Nagelshof in einen Getränkewagen eingebrochen und haben daraus mehrere Flaschen Alkohol entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

