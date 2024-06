Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Einbruch in Baucontainer und Garage

Lünne (ots)

In der Straße Auf der Brinkwehr in Lünne sind bislang unbekannte Täter zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in insgesamt drei Baucontainer und einen Bagger eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Zu einer weiteren Tat in der Straße kann es zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr. Dabei brachen unbekannte Täter in eine Garage ein und entwendeten zwei Fahrräder sowie Werkzeug. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

