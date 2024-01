Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Jugendlicher ohne Führerschein gefahren

Achern (ots)

Am Mittwochmorgen war ein 16-Jähriger ohne gültige Führererlaubnis mit einem Mercedes auf der L87 unterwegs und kam im Bereich des Abfahrtsastes Oberachern von der Fahrbahn ab. Ein Zeuge meldete gegen 5:30 Uhr einen am Abfahrtsast Oberachern stehenden Pkw im Grünstreifen. Nach anschließender Überprüfung der Örtlichkeit durch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnte sowohl der Wagen, als auch der jugendliche Mercedes-Lenker festgestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat er den Fahrzeugschlüssel ohne Wissen des Fahrzeughalters an sich genommen. Neben fehlender Fahrpraxis dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Fahrzeugverlust gewesen sein. Ein Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigen überstellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

/an

